Минэкологии Подмосковья: у диких кабанов начался период гона

В Министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что у диких кабанов в лесах региона начался период гона. Он будет проходить и в январе.

В этот период самцы защищают свою территорию и самок от соперников и потому могут вести себя агрессивно, становясь очень опасными.

Случаи нападения самцов на людей происходят, но крайне редко — чаще всего по вине самого человека, который был невнимателен или провоцировал животное.

При встрече с кабаном нужно сохранять спокойствие и отойти на безопасное расстояние. Ни в коем случае нельзя провоцировать животное на агрессию.