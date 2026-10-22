Школьница вместе с приятелем жестоко зарезала собственную мать

Школьница из Кузбасса зарезала мать и спрятала ее изувеченное тело в подвал

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Прокопьевске суд вынес приговор двум несовершеннолетним — 14-летней девочке и 16-летнему парню, которые расправились с матерью одной из них. Женщина погибла от множественных ударов режущими предметами, а ее тело подростки спрятали в подвале. За убийство с особой жестокостью каждый получил срок в воспитательной колонии, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на СК Кузбасса.

Жуткое преступление раскрыли в Прокопьевске: школьница вместе со своим старшим товарищем убила собственную мать. По данным Следственного комитета Кузбасса, все произошло 1 декабря 2025 года в квартире девочки. Подростки нанесли женщине множественные удары режущими предметами по голове и телу — травмы оказались смертельными, она скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы, юные убийцы перенесли тело в подвал дома. Обнаружил погибшую сожитель женщины. Обоих фигурантов задержали и поместили под стражу.

Следствие провело колоссальную работу: допрошено более 20 свидетелей, назначено свыше 13 экспертиз — от генетических и медицинских до компьютерных и психолого-психиатрических. Кроме того, прошли обыски и тщательный анализ телефонных соединений.

Суд квалифицировал содеянное как убийство с особой жестокостью. С учетом роли каждого обвиняемого назначено наказание: 8 и 6 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в воспитательной колонии.

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