В Можайске на месте недостроенного здания появится новый жилой дом

В Можайске на месте недостроенного здания на Локомотивной улице в 3-м микрорайоне появится новый жилой дом. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

На участке снесли недострой, который находился возле автовокзала и железнодорожной станции Можайск. Разрешение на строительство этого объекта было выдано в 2009 году. Планировать возвести 15-этажный трехсекционный жилой дом с первым нежилым этажом. Однако работы затягивались и продлевались. В результате из-за банкротства застройщика стройка была заморожена. К этому моменту успели возвести только фундамент и частично стены первого этажа.

По решению Арбитражного суда Подмосковья права застройщика передали публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Объект был продан на торгах. Новый собственник решил снести недострой и возвести на его месте многоквартирный жилой дом.

Все необходимые разрешительные документы уже получены. Сейчас ведется демонтаж подземной части недостроя.

В целом в Можайске выявили 255 недостроев, из которых снесли, достроили и привели в соответствие с требованиями законодательства 143 объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе «Прямого разговора» рассказал о планах по строительству метро в Подмосковье.