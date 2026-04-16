Теперь пощады не будет: сохранено право перекрывать трубы без воли судей

Государственная дума официально отклонила законопроект, который предлагал запретить ограничение подачи ресурсов неплательщикам без соответствующего судебного постановления. Жители Подмосковья и других регионов продолжат взаимодействовать с поставщиками услуг в рамках текущего законодательства, сообщает сообщает « Интерфакс ».

Суть отклоненной инициативы

В апреле депутаты рассмотрели поправки в 157 статью Жилищного кодекса РФ. Авторы документа стремились лишить ресурсоснабжающие организации возможности перекрывать газ, воду и электричество до того момента, пока решение о взыскании задолженности не вступит в законную силу через суд. Предполагалось, что такая мера защитит права граждан, однако профильные ведомства сочли нововведение избыточным и опасным для системы ЖКХ.

Аргументация экспертного сообщества

Член комитета по строительству и ЖКХ Дмитрий Аверов пояснил, что против данной инициативы выступили Минстрой, Верховный суд и ГПУ президента РФ. По его словам, ограничение подачи ресурсов зачастую связано не только с финансовой дисциплиной, но и с оперативной необходимостью ликвидации аварий или предотвращения чрезвычайных ситуаций. Внедрение обязательной судебной стадии лишило бы коммунальные службы мобильности, что могло бы спровоцировать серьезные техногенные инциденты.

Текущие правила для должников

На данный момент административный порядок приостановки услуг остается без изменений. Поставщики ресурсов по-прежнему обладают полномочиями отключать подачу коммунальных благ при наличии задолженности, соблюдая установленные законом сроки и правила предварительного уведомления потребителей.