В Подмосковье рассказали о загруженности дорог

Утром в четверг, 16 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано свыше 1,1 млн автомобилей, что на 7,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию и не совершать резких манёвров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.