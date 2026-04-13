Министр рассказал об атмосфере в программе «Герои Подмосковья»

В региональной программе «Герои Подмосковья» стараются поддерживать доверительную атмосферу, коммуникация остается открытой. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, один из наставников проекта Сергей Двойных.

«Считаю, что такой подход помогает быстрее достичь взаимопонимания. Участник может задавать любые вопросы, и мы активно их обсуждаем», — сказал Двойных.

По его словам, участники специальной военной операции начинают стажировку с определения подходящих направлений и целей для участника, после чего формируют индивидуальный вектор развития. В межмодульный период для них организуют онлайн-вебинары, дополнительные электронные курсы и консультации.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

