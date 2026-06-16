Шампиньоны и навозники, но не в лесу: где в Подмосковье собирать богатый урожай

Многие грибники уверены: за добычей нужно идти в лес, и чем глубже — тем лучше. Однако миколог Михаил Вишневский в беседе с REGIONS дал неожиданный совет. В разгар лета самая большая грибная биомасса сосредоточена не под деревьями, а в полях. Пока в лесах только начинается первая летняя волна, луга уже радуют обильным урожаем шампиньонов, майских рядовок и белых навозников.

По словам Вишневского, в лесах Подмосковья сейчас идет первая летняя волна. Можно найти лисички, белые грибы, подберезовики и маслята. Но их немного — так и должно быть в это время.

Совсем иная картина на полях. Здесь массово растут шампиньоны. К ним присоединяются майские рядовки — они похожи на шампиньоны, но отличаются бежевым оттенком и менее выраженным запахом. А еще белые навозники — вкусные грибы, близкие родственники шампиньонов.

Полевые грибы растут не на любых лугах. Им нужны удобренные, хорошо унавоженные поля. На диких лугах или лесных полянах, где никогда не вносили удобрения, кроме майской рядовки, эти грибы не появятся.

Выбор зависит от цели. Если грибнику нужна в первую очередь биомасса, а не прогулка — лучше идти в поле. Однако в средней полосе ходить за грибами в поле непривычно. Грибники веками ходили в лес, и этот стереотип сложно сломать. Эксперт рекомендует смотреть по ситуации: кому что нужно собирать.

Проверять грибы на вкус в лесу смертельно опасно. Бледная поганка не горчит — ее вкус нейтрален, а у некоторых съедобных грибов может быть горечь. Яд способен всосаться через слизистую рта. Единственная защита от отравления — безошибочное знание вида.

Ранее миколог назвал самый грибной лес в Московской области.