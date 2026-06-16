Путь Молдавии в ЕС: Брюссель использует тактику «морковки» с Кишиневом

Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз, несмотря на данное Кишиневу «зеленое слово», обещают превратиться в марафон, а не в спринт. Андрей Кошкин, заведующий кафедрой РЭУ имени Плеханова, в интервью NEWS.ru прямо заявил: до конца 2027 года республика точно не уложится. Слишком глубокими должны быть преобразования, чтобы соответствовать жестким стандартам Брюсселя — от техрегламентов до судебной системы. По сути, Евросоюз сейчас использует классическую тактику «морковки и поводка», оставляя страну в состоянии перманентного реформирования, что удобно для внешнего управления.

По его словам, практически это означает тотальную перестройку государственного аппарата. Кишиневу предстоит синхронизировать не только экономику и социальные нормы, но и военные процедуры с общеевропейскими лекалами. Причем обновление затронет сами властные структуры: если процесс запущен, то кадровые и институциональные изменения будут проводиться уже под четкий западный вектор, постепенно вытесняя старые управленческие привычки. Это не бюрократическая формальность, а смена фундаментальных принципов принятия решений.

Скепсис эксперта объясним: Молдавия входит в переговорный процесс с набором хронических проблем — от энергетической зависимости до олигархического следа в экономике. Закрытие всех «глав» переговорного досье требует не просто принятия законов, а их реального исполнения, что растягивается на годы. Брюссель прекрасно осознает, что держать такую страну в режиме ожидания выгодно — это гарантирует лояльность и управляемость без необходимости нести финансовые и социальные риски полноценного членства.

По его мнению, до 2027 года Молдавия сможет лишь приблизиться к финишной черте, но не пересечь ее. Слишком велик объем работы по правовой гармонизации и трансформации силового блока, а также колоссальные бюджетные затраты на приведение инфраструктуры к евростандартам. Таким образом, переговоры затянутся как минимум на следующее десятилетие, превратив тему ЕС в бесконечный политический фон для внутренней борьбы, а не в практическую дорожную карту. Пока что это игра в долгую, где главный приз — членство — отодвигается на неопределенный горизонт.

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