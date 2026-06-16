Не только айтишники: кому не грозит безработица после вуза в 2026 году
Экономист Головецкий: в 2026 году актуальны грамотные экономисты и управленцы
Фото: [Подмосковье сегодня/Наталия Надточая]
Абитуриенты и их родители годами слышат: экономистов, юристов и менеджеров слишком много, рынок переполнен. Однако реальность опровергает этот стереотип. Работодатели остро нуждаются в квалифицированных специалистах этих направлений, а выпускники сильных вузов находят работу сразу после получения диплома. Декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий рассказал REGIONS, какие профессии останутся востребованными в 2026 году и почему не стоит списывать экономические специальности со счетов.
В последние годы абитуриентам регулярно твердят: экономистов и управленцев на рынке слишком много. Но статистика и запросы работодателей говорят об обратном. Российские компании испытывают кадровый голод — им нужны молодые квалифицированные кадры, способные вести проекты, управлять подразделениями и развивать бизнес.
Николай Головецкий пояснил: в любой организации — частной или государственной — требуются грамотные экономисты и управленцы с современными знаниями. Речь идет о финансах, управлении персоналом, госуправлении, маркетинге, туризме и других сферах.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков недавно подтвердил: стране не хватает квалифицированных юристов, экономистов и менеджеров, несмотря на массовый выпуск. Работодателям нужны не просто дипломы, а специалисты с актуальными навыками, готовые решать реальные задачи.
Какие направления в приоритете
По словам Головецкого, лучшие перспективы трудоустройства сохраняются у выпускников направлений:
- «Экономика»
- «Менеджмент»
- «Государственное и муниципальное управление»
При этом ключевую роль играет качество образования и готовность постоянно развиваться.
С сентября 2026 года государство начало регулировать количество платных мест в вузах. Цель — сократить программы с низким качеством подготовки и сделать систему образования более точной под потребности экономики.
Прогноз до 2032 года
По кадровому прогнозу, российской экономике потребуется:
- заместить около 11,5 млн работников, выходящих на пенсию;
- обеспечить кадрами примерно 500 тыс. новых рабочих мест.
При этом около 66% востребованных специалистов будут иметь среднее профессиональное образование.
Эксперт подчеркнул: при выборе профессии важно учитывать не только престиж, но и реальный спрос. Чем выше востребованность, тем больше возможностей для трудоустройства и карьеры.
Главный совет выпускникам — ориентироваться не на мифы о «невостребованных» специальностях, а на реальные запросы работодателей. Грамотные экономисты, управленцы, финансисты и специалисты по госуправлению еще долго останутся среди самых нужных кадров.
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