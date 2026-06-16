Не только айтишники: кому не грозит безработица после вуза в 2026 году

Абитуриенты и их родители годами слышат: экономистов, юристов и менеджеров слишком много, рынок переполнен. Однако реальность опровергает этот стереотип. Работодатели остро нуждаются в квалифицированных специалистах этих направлений, а выпускники сильных вузов находят работу сразу после получения диплома. Декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий рассказал REGIONS , какие профессии останутся востребованными в 2026 году и почему не стоит списывать экономические специальности со счетов.

В последние годы абитуриентам регулярно твердят: экономистов и управленцев на рынке слишком много. Но статистика и запросы работодателей говорят об обратном. Российские компании испытывают кадровый голод — им нужны молодые квалифицированные кадры, способные вести проекты, управлять подразделениями и развивать бизнес.

Николай Головецкий пояснил: в любой организации — частной или государственной — требуются грамотные экономисты и управленцы с современными знаниями. Речь идет о финансах, управлении персоналом, госуправлении, маркетинге, туризме и других сферах.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков недавно подтвердил: стране не хватает квалифицированных юристов, экономистов и менеджеров, несмотря на массовый выпуск. Работодателям нужны не просто дипломы, а специалисты с актуальными навыками, готовые решать реальные задачи.

Какие направления в приоритете

По словам Головецкого, лучшие перспективы трудоустройства сохраняются у выпускников направлений:

«Экономика»

«Менеджмент»

«Государственное и муниципальное управление»

При этом ключевую роль играет качество образования и готовность постоянно развиваться.

С сентября 2026 года государство начало регулировать количество платных мест в вузах. Цель — сократить программы с низким качеством подготовки и сделать систему образования более точной под потребности экономики.

Прогноз до 2032 года

По кадровому прогнозу, российской экономике потребуется:

заместить около 11,5 млн работников, выходящих на пенсию;

обеспечить кадрами примерно 500 тыс. новых рабочих мест.

При этом около 66% востребованных специалистов будут иметь среднее профессиональное образование.

Эксперт подчеркнул: при выборе профессии важно учитывать не только престиж, но и реальный спрос. Чем выше востребованность, тем больше возможностей для трудоустройства и карьеры.

Главный совет выпускникам — ориентироваться не на мифы о «невостребованных» специальностях, а на реальные запросы работодателей. Грамотные экономисты, управленцы, финансисты и специалисты по госуправлению еще долго останутся среди самых нужных кадров.

Ранее сообщалось, где в Подмосковье платят новичкам больше всех.