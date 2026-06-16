Цифровой запрет для детей: эксперт предупредил о рисках

В России вновь разгорелись споры о том, стоит ли последовать примеру Великобритании и Австралии, где готовят тотальный запрет соцсетей для детей до 16 лет. Экспертное сообщество, в лице директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимира Зыкова, в беседе с Hi-Tech Mail призывает не торопиться с категоричными решениями, напоминая: гаджет для современного подростка — это не просто источник мемов и коротких видео. Часто это единственный канал для общения, поддержки и социализации, особенно если в реальной жизни с этим напряженка. Отобрать телефон, не предложив замену, — значит не защитить ребенка, а загнать его в эмоциональный вакуум.

По его словам, ключевая проблема любых запретительных мер кроется в их технической и человеческой уязвимости. Как показывает зарубежный опыт, подростки мгновенно находят обходные пути: VPN, аккаунты друзей или родителей. В результате самые сознательные дети могут уйти в верифицированные сети, а более изобретательные — хлынут на небезопасные, непроверяемые площадки без возрастных фильтров. Это создает иллюзию контроля, но реально повышает риски. К тому же, чтобы проверить возраст одного ребенка, придется верифицировать всех пользователей поголовно, и здесь социология дает жесткий сбой: 74% взрослых россиян поддерживают запрет «для чужих детей», но моментально теряют энтузиазм, когда речь заходит о собственных паспортных данных в интернете.

Эксперт добавил, что техническая реализация в России возможна: привязка к номеру телефона или вход через «Госуслуги» решат вопрос идентификации, но второй вариант упирается в дороговизну и риски утечек приватной информации. Однако Зыков настаивает: это чисто механистический подход, который игнорирует психологию. Исследования показывают, что цифровой детокс помогает далеко не всем — у тревожных детей или подростков с уже сформированной зависимостью резкое отлучение может только усугубить состояние. Итог прост: запрет без содержательной альтернативы — это плохая политика.

По его мнению, государство должно сместить акцент с карательных мер на создание инфраструктуры. Задача родителей — определять время и правила доступа, задача властей — обязать платформы снижать реальные риски, ввести обязательные курсы цифровой гигиены в школах (это поддерживают 80% директоров) и, главное, дать детям офлайн-альтернативу. Бесплатные кружки, спортивные секции и безопасные городские пространства способны вытеснить телефон сами собой, без унизительных запретов. Пока же вместо «цифрового железного занавеса» мы рискуем получить лишь толчок подростков в дикое, неконтролируемое поле теневого интернета.

Ранее в СПЧ предложили ограничить доступ детей к соцсетям до 14 лет.