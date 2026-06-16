Иномарки останутся в России: автоэксперт раскрыл, почему полная изоляция автопрома в стране технически невозможна

В российской автомобильной отрасли развернулась любопытная дискуссия: власти планируют к 2030 году довести долю отечественных машин до 80%, но эксперты уверены, что полной изоляции от мирового автопрома не будет никогда. Ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин в беседе с Pravda.Ru прямо заявил: создание суверенной транспортной отрасли технически невозможно, потому что глобальные цепочки поставок и инженерных компетенций слишком глубоко пронизывают производство любого автомобиля. Даже наши локальные заводы, по его словам, базируются на унаследованных платформах — от FIAT до Opel, и полностью оригинальных узлов, будь то двигатель или шасси, сегодня не выпускает никто.

По его словам, механика процесса проста: Минпромторг России давит на рынок через повышение утильсбора, делая иномарки дороже и вынуждая покупателя смотреть в сторону Lada или других отечественных брендов. Однако эта тактика наталкивается на железобетонную реальность — дилеры находят альтернативные каналы поставок, и бюджетные зарубежные модели все равно продолжают просачиваться на рынок, зачастую дешевле той же самой Vesta. Более того, пять новых марок, которые готовятся к старту, скорее всего, окажутся просто ребрендингом уже готовых иностранных платформ с заменой шильдиков — классическая история поверхностной локализации без глубинной инженерии.

Субботин подчеркивает: технологический прогресс невозможно законсервировать в одной стране, потому что лучшие решения всегда рождаются в глобальных центрах компетенций — США, Японии, Европе. Даже активно растущий китайский автопром широко использует заимствования и иностранных специалистов. Если попытаться полностью разорвать эти связи, мы рискуем остаться вообще без современных машин, что в условиях рыночной экономики равносильно краху мобильности. Поэтому, по мнению эксперта, никаких оснований для паники нет — иностранные автомобили были, есть и будут, просто их структура и ценовая доступность могут меняться.

По его мнению, при внешнем давлении на импорт и громких лозунгах о суверенитете, реальный выбор потребителя останется широким. Мировой автопром не терпит пустоты, и если официальные поставки сократятся, их заменят «серые» схемы и параллельный импорт. Техническая невозможность полной автаркии гарантирует, что россияне не пересядут на телеги, а продолжат ездить на привычных марках, пусть и с некоторыми оговорками. Административные барьеры могут лишь сдвинуть акценты, но не отменить глобальной интеграции — этот факт рынку придется принять как данность.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи Suzuki Every с полным приводом.