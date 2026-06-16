Жостово и Гжель бьют рекорды: жители Подмосковья массово скупают народные промыслы

В Подмосковье резко выросли продажи изделий в русском народном стиле — аналитики «Авито» сообщили об этом REGIONS . Жостовские подносы, гжельская керамика и вышитые рубашки уходят со стремительной скоростью: покупатели массово обращаются к аутентичной атрибутике, произведенной на территории Московской области.

Самый заметный скачок спроса продемонстрировали жостовские подносы — их продажи выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. Ручная роспись, зародившаяся еще в XIX веке в деревне Жостово (городской округ Мытищи), остается визитной карточкой региона. Средняя цена одного подноса — 1600 рублей.

Ненамного отстает гжельская керамика. Продажи знаменитой бело-синей посуды увеличились в 2,5 раза. Производство сосредоточено в Раменском городском округе, где мастера бережно хранят старинные гончарные традиции. Средний чек — 1200 рублей.

Хохлома также в тройке лидеров: деревянная посуда с золотым орнаментом подорожала и стала популярнее в 2,5 раза. Средняя стоимость — 1100 рублей.

Ажиотаж затронул не только посуду. Интерес к матрешкам вырос на 66%, их средняя цена — 1400 рублей. Самовары стали более востребованы, причем на 46%, — за право устраивать традиционные чаепития покупатели отдают в среднем 6900 рублей.

Формируется устойчивый тренд на этно-стиль в одежде. Продажи рубашек со славянской вышивкой выросли на 36% за год. Средняя стоимость такого элемента гардероба — 3000 рублей.

Эксперты связывают всплеск спроса с растущим интересом к локальной идентичности и желанием обустраивать быт с использованием проверенных временем отечественных брендов.

Ранее были названы 5 вещей из СССР, за которые могут заплатить до ₽2 млн.