Укол молодости: инъекция генной терапии подарила мышам +20% жизни и сохранила память

Испанские ученые нашли способ обмануть время. Одна инъекция генной терапии заставила мышцы мышей вырабатывать белок FGF21, который регулирует обмен веществ. Результат — животные жили на 20% дольше, сохраняли силу, память и координацию почти как молодые. Об этом сообщает Molecular Therapy.

Исследователи из Автономного университета Барселоны опубликовали сенсационные результаты. Одна инъекция генной терапии, заставляющая мышцы вырабатывать белок FGF21, замедлила старение у мышей. После лечения у грызунов улучшились чувствительность к инсулину, контроль уровня сахара и энергообмен. Средняя продолжительность жизни выросла более чем на 20%. Положительный эффект затронул сердце, печень и почки — реже возникали воспаления и возрастные повреждения тканей. Также удалось предотвратить накопление белков, связанных со старением.

Особенно впечатлило качество жизни. Пожилые мыши сохраняли силу, выносливость и координацию. Их память и способность к обучению были близки к показателям молодых особей.

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