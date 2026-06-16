Спать без телефона и есть сардины: нейробиолог раскрыла 7 правил жизни, которые защищают мозг от деменции на 100%

Нейробиолог Агнешка Баттер раскрыла личные правила жизни, которые защищают мозг от деменции. Главное — никаких гаджетов в спальне, рыба три раза в неделю, движение каждые 45 минут и обязательное общение с близкими. По словам ученой, социальная изоляция убивает мозг быстрее, чем неправильное питание. Об этом сообщает The Telegraph.

Нейробиолог Агнешка Баттер поделилась простыми, но эффективными привычками. Она просыпается в 7 утра по обычному будильнику — никакого телефона в спальне. Сначала стакан воды, затем полезный завтрак: травяной настой, яйца или сардины, на десерт — сливы, черника или малина. Ягоды содержат антоцианы, которые улучшают память, внимание и снижают давление — еще один фактор риска деменции.

Во время работы Баттер встает каждые 45 минут, делает приседания или просто двигается, чтобы улучшить кровообращение в мозге. Перед обедом гуляет, слушает птиц и вдыхает запахи цветов — это стимулирует органы чувств и полезно для долгосрочного когнитивного здоровья. На обед — никакой жареной или ультрапереработанной еды. Рыба три раза в неделю (лосось, скумбрия, сардины, сельдь), ферментированные продукты (кимчи), бобовые, оливковое масло и зелень. Все это кормит полезные бактерии в кишечнике, которые связаны с мозгом.

Четыре раза в неделю — йога, пилатес или силовые тренировки. Обязательные семейные ужины: социальная изоляция повышает риск деменции, поэтому общение с близкими — не роскошь, а необходимость. Ужин легкий — например, суп. В 22:30 — отход ко сну в проветренной и темной комнате.

Ранее ученые из Барселоны продлили жизнь мышам на 20% одной инъекцией генной терапии.