Школы Нижнего Новгорода выдали 16 млн рационов в 2025 году

В Нижнем Новгороде подвели итоги школьного питания за 2025 год — и цифры говорят сами за себя. 164 учебных заведения получили в общей сложности 16 млн рационов, что на 3% больше, чем годом ранее. Это не просто бюрократическая статистика: за каждым обедом стоит здоровье детей и организованность системы. При этом бесплатно, за счет бюджетов всех уровней, питались 53,7 тыс. учеников начальных классов, тогда как 35,8 тыс. детей — уже за родительский счет. Кроме того, в пришкольных лагерях было накормлено еще 20,3 тыс. ребят, что добавляет социальной значимости этим данным. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Контроль качества выстроен по двухступенчатой схеме, чтобы исключить даже намек на халатность. Внутренняя проверка лежит на технологическом отделе — специалисты фиксируют каждый этап, от сырья до готового блюда, оформляя акты и заключения. Параллельно работает внешний мониторинг с участием независимых экспертов. А на местах, в каждой школе, за качеством следят бракеражные комиссии, назначаемые директором, и активные родители, чей контроль стал уже привычной практикой. Для оперативной связи с потребителями даже внедрили QR-коды, разработанные местным Аналитическим центром, — через них можно моментально пожаловаться или поблагодарить.

Особенно примечательно, что в 2025 году меню пересмотрели не только с точки зрения калорий, но и с учетом детских вкусов. В рацион добавили позиции, которых раньше не было: биточки с сыром, фишболлы в сырном соусе, сладкие оладьи-сэндвичи с вареной сгущенкой, а также йогурты и творог. Школьники явно оценили такой подход — и это не просто баловство, а попытка сделать здоровое питание привлекательным, чтобы дети сами выбирали полезное, а не перекусывали булочками.

Председатель гордумы Евгений Чинцов отметил, что вся эта кухня — процесс сложный, требующий постоянного внимания, и дирекция, по его словам, справляется достойно. Депутаты держат руку на пульсе с момента своего первого совместного рейда в школьные столовые и видят положительную динамику. Итог выглядит обнадеживающе: система не стоит на месте, число питающихся растет, ассортимент расширяется, а контроль становится все прозрачнее. Конечно, везде есть нюансы, но в целом Нижний Новгород демонстрирует пример того, как школьная столовая может превратиться из места «обязаловки» в точку притяжения для учеников.

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