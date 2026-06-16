Без паники: в Крыму выбрали СМС вместо сирен

В Крыму не будут включать сирены по каждому пролету дрона — и на то есть суровая, но прагматичная причина. Если коротко: полуостров превратился в транзитный коридор для беспилотников, которые следуют к Краснодарскому краю или уходят в море. Поток настолько плотный, что вой сирены звучал бы практически непрерывно — до 22 часов в сутки. Жить в ритме постоянной воздушной тревоги попросту невозможно, это не мобилизация, а хронический стресс, который парализует все: работу, сон, детские сады, логистику. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Вместо тотального акустического террора выбрали гибкую тактику: точечные СМС-рассылки и уведомления от МЧС. Здесь ключевой нюанс — не спасение «для галочки», а сохранение адекватности восприятия. Когда сирена воет каждый час, она перестает быть сигналом угрозы и становится фоновым шумом, к которому привыкаешь, а значит, в реальной опасности ее просто проигнорируют. Поэтому информационный подход оказался умнее: сообщение в телефоне читается осознанно, не паникует, но фиксируется факт — и человек уже знает, что именно происходит, а не просто слышит истошный вой.

Однако сирены не отменили вовсе, их резервируют за экстренными сценариями. Включать их планируют только при прямой, подтвержденной угрозе конкретному объекту или жилому району — когда счет идет на минуты и эвакуация действительно нужна. В остальных случаях — только тишина и цифра.

Таким образом, власть выбирает не громкость, а внятность. Постоянный вой воспитал бы в людях апатию и снизил бы порог тревожности до нуля, а текстовые предупреждения, наоборот, держат в тонусе без разрушения психики. Это классическая история про разумную достаточность: лучше один раз вздрогнуть от реальной сирены, чем 22 часа подряд привыкать к пустому звуку.

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