Автообзвоны разрешили: россиянам рассказали, как это поможет мошенникам

В России официально легализовали автоматические обзвоны — и это звучит как издевательская насмешка над борьбой с телефонным мошенничеством. Согласно пакету «Антифрод 2.0», который вступит в силу во второй половине 2026 года, коммерческий сектор получает законное право беспокоить граждан голосовыми роботами. Если раньше массовые автоинформаторы были прерогативой только госорганов, а любые другие блокировались операторами как спам, то теперь к этому инструменту получат доступ банки, страховые компании, маркетплейсы, логисты и управляющие компании ЖКХ. Депутаты аргументируют это тем, что голосовой формат эффективнее игнорируемых СМС и пуш-уведомлений, но аналитики видят в этом смертельную ловушку для бдительности граждан. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Суть риска проста до ужаса: легализация рутинных робозвонков разрушает защитный рефлекс. Люди привыкнут, что официальный голос в трубке с важной информацией — это норма. И именно в этот момент мошенники нанесут удар. Схема прогнозируется железобетонная: сначала приходит легитимный робот с безобидным сообщением, а следом — звонок от живого «сотрудника», который ссылается на предыдущее автоуведомление и под этим соусом выманивает коды из СМС или реквизиты карт. Преступники быстро адаптируются, маскируясь под формулировки вроде «информируем согласно новому федеральному закону» или «плановая проверка данных ЖКХ».

Технически операторы связи будут вынуждены расширять антифрод-системы — внедрять обязательную маркировку вызовов и жесткую фильтрацию, чтобы на экране отображалось реальное наименование звонящей организации. Но это потребует колоссальных издержек. И хотя взимать плату за информационные вызовы запретят, операторы рискуют столкнуться с исками от обманутых клиентов, если пропустят немаркированный мошеннический звонок. В итоге коммерческие расходы могут косвенно переложить на абонентов через рост тарифов и сопутствующих сервисов.

Законопроект, который формально направлен на информирование, фактически создает идеальный инструмент для преступников. Самые предусмотрительные граждане защитятся блокировщиками незнакомых номеров, но для бизнесменов и фрилансеров, чья работа завязана на входящих звонках, это не выход. Остается надеяться на мессенджеры и СМС, которые хотя бы не вторгаются в уши. Парадоксально, но мы узаконили то, от чего сами же устали, и теперь остается только гадать, додумаются ли наши законодатели запретить программы защиты от их же творения. Впрочем, от них можно ожидать чего угодно — включая следующий «полезный» шаг.

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