«Папка» губернаторов: стало известно, за что уволят глав регионов РФ

В преддверии осенних выборов 2026 года, когда страна будет переизбирать Госдуму и губернаторский корпус, сложилась парадоксальная ситуация: вопреки традиции, масштабной «чистки» региональных элит не случилось. Весной под увольнение не попал ни один глава субъекта — такого не было за всю историю рейтинга «Госсовет 2.0». Однако эксперты и инсайдеры предупреждают: это затишье обманчиво. В администрации президента существует неофициальный, но обладающий реальной силой документ — «папка», где перечислены губернаторы, чья судьба находится на волоске. В отличие от формальных рейтингов, этот список игнорирует прошлые заслуги, лояльность и громкие отчеты, опираясь исключительно на один жесткий критерий — разрыв между официальной статистикой и реальным кошельком граждан. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Смысл этого документа предельно прагматичен: если в регионе отчеты рисуют стабильность, а ценники в магазинах и квитанции ЖКХ говорят об обратном, значит, управленец потерял связь с реальностью. Под ударом оказались не аутсайдеры, а те территории, где несоответствие стало вопиющим — где инфляция «контролируемая», но продукты дорожают ежемесячно, а тарифы растут так, будто это признак премиальности. Именно там, где бумажный успех сталкивается с бытовой усталостью людей, Кремль видит системную проблему, которую решают не новыми отчетами, а точечными кадровыми решениями.

Интересно, что механизм увольнения может быть разным: где-то губернатор уйдет тихо и незаметно, без лишней огласки, где-то — получит почетную отставку с акцентом на заслуги. Но суть не в формате, а в сигнале: фактическое положение дел начинает перевешивать формальные показатели. Осенью 2026 года выборы станут не только проверкой для парламентариев, но и лакмусовой бумажкой для глав регионов, особенно тех, кто привык мерить успех исключительно канцелярскими папками. Реальность, как известно, просачивается даже сквозь самые плотные стены отчетности, и этот цикл покажет, что губернаторская неприкосновенность — не привилегия, а временная отсрочка до первого серьезного расхождения цифр и жизни.

Ранее сообщалось, что губернатор Середюк удалил видео, где обвинил матерей в гибели младенцев в Новокузнецке.