Нерожавшие в группе риска? Онколог развеяла миф о связи рака груди и отсутствия родов

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе развеяла популярный, но упрощенный миф о том, что отсутствие родов автоматически ведет к раку груди. В беседе с NEWS.ru она подтвердила: статистически у нерожавших женщин или у тех, кто родил первого ребенка после 30 лет, риск действительно несколько выше, но это лишь один из множества факторов, а не фатальная неизбежность. Куда более весомую роль играют генетические мутации, наследственность, наличие доброкачественных новообразований в анамнезе и, что особенно важно, лишний вес — он провоцирует хроническое воспаление и избыток эстрогенов.

По ее словам, чтобы понять механизм, нужно заглянуть в эндокринологию. Молочная железа — это не автономный орган, а мишень для гормональных колебаний, которые цикличны по своей природе. У женщины, которая не беременеет, на протяжении десятилетий каждый месяц происходит мощный гормональный всплеск: эстрогены стимулируют деление эпителиальных клеток, заставляя ткани груди постоянно обновляться. Этот непрерывный процесс со временем увеличивает вероятность сбоев, когда какая-то из клеток дает аномальное деление. Беременность и грудное вскармливание, напротив, выступают в роли естественного «перезагрузчика»: они выключают овуляцию и приостанавливают менструальные пики.

В период лактации в организме доминирует пролактин, который подавляет выработку эстрогенов и блокирует овуляцию. По мнению Пурцхванидзе, чем дольше длится кормление грудью, тем дольше ткани молочной железы находятся в состоянии функционального покоя, свободные от агрессивного гормонального воздействия. Это дает клеткам передышку и снижает кумулятивный эффект постоянного деления. Поэтому длительное кормление рассматривается как протективный фактор, но только в комплексе со здоровым образом жизни и отсутствием отягощенной наследственности.

Она подчеркнула, что сводить все к бинарному «рожала — не рожала» опасно и неграмотно. Это лишь один кирпичик в многогранной мозаике рисков. Главные же «виновники» — генетика и ожирение, которые работают независимо от репродуктивного статуса. Женщинам стоит сместить фокус с паники по поводу отсутствия беременности на реальные действия: контроль веса, регулярное самообследование, маммографию после 40 лет и консультации с генетиком при семейных случаях рака. Именно эти меры дают измеримую защиту, в отличие от попыток угадать свой исход по количеству детей.

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