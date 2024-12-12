Министр здравоохранения Подмосковья поздравил победителей профессиональной премии для врачей

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин поздравил победителей профессиональной премии для врачей. Встреча с медиками прошла в четверг в Доме Правительства Московской области.

В мероприятии приняли участие победители премии в номинациях «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат».

«Такие встречи очень важны в нашей работе и позволяют обсудит волнующие коллег темы и постараться найти пути их решения. Именно от комфортных условий, мер социальной поддержки зависит наша командная работа», - подчеркнул Забелин.

Министр напомнил, что конкурс провели уже в третий раз. В этом году за победу в нем боролись 279 специалистов. В число победителей вошли 150 человек. Они получили денежные премии в размере 120 и 180 тысяч рублей.