Производитель кабельной продукции из Подмосковья внедрит инструменты бережливого производства

Компания из Пушкино присоединилась к проекту «Производительность труда»

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Компания из Пушкинского округа, которая занимается выпуском кабельной продукции, присоединилась к проекту «Производительность труда». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «НПП «ТЕХНОКАБЕЛЬ» совместно с экспертами Регионального центра компетенций Подмосковья проанализирует выбранный производственный процесс и внедрит методы бережливого производства для оптимизации работы.

По итогам проекта планируется сократить время протекания процесса как минимум на 12%, снизить объем незавершенного производства на 14%, увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Агентство стратегических инициатив с 15-летием.

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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