Стало известно, с кем останутся дети покойной Анны Шерлинг

После смерти актрисы Анны Шерлинг выяснилось, что ее последние месяцы жизни были омрачены тяжелой болезнью и разводом с бизнесменом Хишамом Абдульраззаком. У дочери актрисы Тамары Акуловой и режиссера Юрия Шерлинга осталось четверо детей.

В интервью aif.ru адвокат Александр Бенхин заявил, что несовершеннолетние дети в случае смерти одного из родителей автоматически остаются со вторым, если тот не был лишен родительских прав.

«Здесь все было цивилизованно, скандалов не было, родительских прав никто не лишал, поэтому дети стопроцентно остаются с папой», — сказал он.

Адвокат напомнил, что Анна развелась еще до своей смерти, поэтому совместное имущество уже было поделено. То, что осталось «на ней», будут наследовать либо дети, либо лица, указанные в завещании.

Бенхин отметил, что Шерлинг могла написать завещание, поскольку была смертельно больна и понимала необходимость этого шага. Если в завещании имущество распределено иначе (например, в пользу родителей или других людей), об этом станет известно через полгода — когда документ вступит в законную силу.

Ранее сообщалось, что Анна Шерлинг начала терять зрение и память незадолго до смерти.