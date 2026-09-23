Бросил дочерей ради ₽250: отец-безбилетник сбежал от контролеров из электрички в Подмосковье

Спасаясь от проверки, мужчина выпрыгнул на ходу из пригородного поезда, курсировавшего через Дмитровский округ, и бросил в вагоне двух маленьких дочерей. Инцидент произошел на станции Шереметьевская. Об этом пишут очевидцы в телеграм-канале «Это Дмитров, Детка!». Правовую оценку действиям отца дал юрист Сергей Плаксий, сообщил REGIONS.

Согласно описанию очевидцев, в вагоне ехал аккуратно одетый мужчина, внешне трезвый, с двумя девочками лет пяти-шести. Он то и дело перемещался между вагонами — судя по всему, старался не попадаться на глаза контролерам. При этом платить за проезд нужно было только ему: детей младше семи лет в пригородных поездах провозят без билета.

Когда на «Шереметьевской» двери начали закрываться, мужчина неожиданно спрыгнул на платформу. Поезд уже двигался. Вслед дочерям он успел прокричать через стекло: «На следующей выходите!» Пассажиры кинулись к выходам, но состав набирал скорость. Девочки расплакались и запаниковали. Следующий поезд по расписанию должен был прибыть только минут через двадцать.

Присматривать за детьми вызвалась контролер. Она оставалась с ними до конца поездки: успокаивала, заговаривала, расспрашивала про игрушки, чтобы снять напряжение. Очевидцы произошедшего не понимают, зачем было подвергать опасности собственных детей из-за билета, который стоит порядка ₽250.

По мнению юриста, поступок мужчины подпадает под целый ряд правовых норм.

«Действия отца можно квалифицировать по статье 125 УК РФ — „Оставление в опасности“. Мужчина заведомо оставил малолетних детей, не способных самостоятельно позаботиться о себе, в ситуации, представляющей угрозу их жизни и здоровью. Движущийся поезд, неизвестная станция, отсутствие связи с родителями — все это создавало реальную опасность для девочек», — пояснил Сергей Плаксий.

Кроме того, юрист указал: в действиях отца могут усматриваться признаки статьи 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Если подтвердится, что такое поведение повторяется или что детям причинен серьезный вред, мужчине может грозить наказание вплоть до лишения свободы.

«Кроме того, отца почти наверняка привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей. В случае, если с детьми что-то случилось бы, последствия были бы значительно серьезнее — вплоть до возбуждения уголовного дела о причинении вреда здоровью по неосторожности», — добавил Сергей Плаксий.

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