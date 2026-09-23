В Одинцовском построят дома в составе ЖК «Гранель Притяжение Сити»

ГК «Гранель» продолжает строительство ЖК «Гранель Притяжение Сити» в Одинцовском округе, в корпусе 7 застройщик выполнил подготовительные работы на 65%, специалисты ведут земляные работы и устройство фундамента. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе 8 строители занимаются установкой вертикальных конструкций и плит перекрытий выше нулевой отметки. В новостройках появятся одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, в том числе евроформата. В рамках проекта на территории появятся детский сад для 850 малышей и школа на 1760 мест. На первых этажах домов откроются магазины и другие объекты сферы услуг.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.