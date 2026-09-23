Более 160 мероприятий, которые собрали свыше 500 тыс. человек, прошло в Подмосковье летом

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги программы «Лето в Подмосковье» сезона 2026 года. За это лето в регионе провели более 160 крупных мероприятий, которые собрали свыше 500 тыс. человек.

В числе самых ярких событий — культурно-просветительский фестиваль «Шкинь-Опера», на концертах которого побывали более 26 тыс. человек. Также в лидерах фестиваль современного искусства «Перезагрузка», который посетили более 21 тыс. человек. Фестиваль «Джазовые сезоны» посетили 20 тыс. человек.

На фестивале искусств П.И. Чайковского побывали около 14 тыс. человек. Свыше 10 тыс. человек посетили Фестиваль театров малых городов России в Сергиевом Посаде. Театральный фестиваль «Мелиховская весна» и фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» собрали примерно по 8 тыс. посетителей.

Летом в регионе работали 5 крупных выставок. Экспозицию «Саврасов и тишина» посетили более 106 тыс. человек, «ЛАКИ. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» — более 65 тыс., «Импрессионизм с русской душой» — свыше 38 тыс., «Левитан и Чехов. Поэтика пейзажа» — более 17 тыс, «Воспитание вкуса» — почти 8 тыс.

Также в Подмосковье состоялось 9 общеобластных мероприятий, в которых приняли участие порядка 600 тыс. человек. Мероприятие к Международному дню защиты детей собрало около 150 тыс. посетителей, мероприятие «С Россией в сердце» — порядка 100 тыс., «Молодежь. Спорт. Парк» — около 90 тыс., «Ночь в парке» — свыше 55 тыс., День Государственного флага России — более 40 тыс.

Фестиваль «Область танцевальных культур» посетили 26 тыс. человек. Отборочные этапы фестиваля «Маги в парках» собрали порядка 40 тыс. зрителей, а гала-концерт — 8,8 тыс.

Мероприятия в домах культуры посетили около 2 млн человек. В библиотеках провели более 25 тыс. мероприятий. Эти учреждения за лето посетили 2,9 млн читателей. Также было организовано 186 выездов для клубов проекта «Активное долголетие», в которых приняли участие более 8 тыс. человек.

Проект «Лето в Подмосковье» — это губернаторская программа Московской области. Его мероприятия тесно связаны с нацпроектом «Туризм и гостеприимство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил закрытие IX фестиваля «Лето. Музыка. Музей».