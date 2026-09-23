Четыре образа, знакомых каждому с детства, стали основой новой серии шкатулок «Код России». Их выпустила Федоскинская фабрика миниатюрной живописи. Как пояснили на предприятии, сюжеты подобраны так, что не требуют расшифровки: береза, колос, кокошник и медведь, сообщил REGIONS.

Каждый из символов несет свою смысловую нагрузку. По словам представителей фабрики, береза олицетворяет спокойствие, стойкость и связь между поколениями, колос напоминает о труде и плодородии, кокошник — о традиции и красоте, а медведь — о силе и самобытности.

Ключевая работа серии — шкатулка «Береза». Ее композиция намеренно лаконична: тонкий ствол, пара легких поникающих ветвей и ручная роспись в одном цвете. Согласно информации фабрики, именно такая сдержанность превращает привычное дерево в символ памяти и преемственности.

Над изделием работал художник Д. М. Типяков. Шкатулка выполнена по канонам федоскинского промысла. За основу взято прочное папье-маше — материал из слоев бумажной массы, спрессованных и высушенных. Роспись ведется масляными красками с добавлением металлических порошков, а поверхность покрывают несколькими слоями лака — отсюда характерный блеск и ощущение глубины.

В конструкции «Березы» предусмотрены сама шкатулка с бархатным ложементом — мягким вкладышем, в котором хранится изделие, — и декоративное панно. По утверждению производителя, каждая работа проходит художественный контроль, а затем получает индивидуальный номер, фирменный знак и сертификат подлинности. Остается на готовой вещи и автограф мастера.

Федоскинская миниатюра — ремесло, которое бережно передают из поколения в поколение. Народному художественному промыслу, появившемуся в одноименной деревне под Мытищами, уже более двух столетий. Многослойная роспись, особая техника лакирования и тонкая работа с цветом позволяют создавать здесь по-настоящему уникальные вещи.

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