НИУ МГСУ — ключевая площадка для подготовки кадров и роста производительности в строительстве, заявил Хуснуллин

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) играет ключевую роль в подготовке кадров и повышении производительности труда в строительстве. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе пленарного заседания IV Международного научно-практического симпозиума «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы».

Повышение производительности труда остается одной из ключевых задач строительной отрасли. В их решении важную роль играет НИУ МГСУ, где разрабатываются и апробируются современные подходы к подготовке и переподготовке специалистов. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель Попечительского совета НИУ МГСУ Марат Хуснуллин.

«Сегодня в отрасли наблюдается очень большой дефицит кадров. Объемы стройки последние годы кратно выросли, и кадров уже не хватает. И, конечно, чтобы решить эту проблему, нам в первую очередь необходимо повышать производительность. До 2030 года есть четкая задача — поднять на 22,8% производительность труда в стройке», — отметил Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, одним из ключевых инструментов достижения этой цели станет переобучение специалистов и развитие новых технологий подготовки кадров. Этот подход уже дает результаты: в 2025 году производительность труда в строительной отрасли выросла на 4%.

Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов подчеркнул, что университет продолжает развивать инфраструктуру и готовить востребованных специалистов.

«В 2026 в НИУ МГСУ поступили более 8000 студентов, а свыше 95% выпускников уже успешно трудоустроились. Мы продолжаем развивать университетскую инфраструктуру: блоки „А“ и „Б“ образовательно-научного кластера нового кампуса мирового уровня планируется сдать в 2027 году. Это позволит расширить возможности для подготовки специалистов, востребованных строительной отраслью», — сказал он.

Таким образом, НИУ МГСУ выступает одной из ключевых площадок формирования современной системы строительного образования. Практики, которые разрабатываются в университете, могут масштабироваться в других профильных вузах страны. Большую роль в этом играет отраслевой консорциум «Строительство и архитектура», созданный на базе НИУ МГСУ, который объединяет все строительные вузы страны.

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