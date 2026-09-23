«Не совершаю ли я грех?»: в Лавре пояснили, допустимо ли молиться за победу футбольного клуба

Бывает ли грехом просьба к Богу о победе родного клуба? Разъяснение по этому поводу дали в Троице-Сергиевой лавре, которую называют духовным центром православия. Согласно информации Лавры, переживания фанатов вполне объяснимы: когда в мире столько серьезных проблем, молитва о забитых мячах выглядит неуместно. Но священнослужители Русской православной церкви придерживаются иного мнения — по их словам, спорт занимает в жизни то же место, что работа или семья, сообщил REGIONS.

Журнал «Фома», пользующийся авторитетом и известный как голос современного богословия, утверждает: такое благочестие вполне оправданно. Логика духовенства такова: верующие обращаются за поддержкой в любых значимых для них делах. Если матч важен для целого города и сплачивает тысячи людей, почему бы не попросить помощи свыше?

Слова подкрепляются реальными примерами, причем недавними. В 2017 году священник Анастасий Сухомлин провел молебен для футболистов подмосковного «Спартака» — прямо на поле, перед стартом чемпионата. А в 2022 году поддержку от служителей храма преподобного Серафима Саровского получила местная команда «Химик». У многих клубов такие молебны уже вошли в традицию.

«Если члены команды крещеные православные, их даже можно подать на молебен», — отметили в Лавре.

Официального покровителя спортсменов у православной церкви нет, а вот католики этот вопрос закрыли. Ватикан назначил защитником игроков святого Луиджи Скросоппи. В Германии, к примеру, установлена статуя монаха-францисканца, держащего в руках мяч. Православие же делает акцент не на званиях святых, а на живом разговоре с Богом.

История хранит поразительные случаи, когда увлечение игрой перерастало в служение вере. Иерей Стахий Колотвин сейчас служит в храме, но футбол не разлюбил. Он бывает на арене, выбирая, впрочем, тихую центральную трибуну, а не шумный фан-сектор. Судьба Георгия Роденкова — пример еще ярче. Экс-игрок питерского «Зенита» променял бутсы на рясу. Сегодня он священник и детский тренер, помогающий детям бороться с онкологией.

Чтобы молитва оставалась правильной, священнослужители дают несложные ориентиры. Основное правило — желать добра своим, а не поражения чужим. В Лавре добавили и такие советы: просить не о провале соперника, а о том, чтобы любимые спортсмены раскрыли лучшие качества, обошлись без травм и сыграли слаженно; если имена игроков известны, можно заказать молебен о здравии спортсменов.

В итоге, как подчеркнули в Лавре, вера напоминает: счет на табло — не главное. Молитва не обещает кубка, зато помогает сохранить человеческое достоинство и душевный покой, даже если родной клуб уступил соседям по турнирной таблице.

Ранее архимандрит Силуан рассказал, что верующие вправе молиться Дмитрию Донскому своими словами.