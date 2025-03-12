Минсельхозпрод Подмосковья: 85% озимых зерновых культур в регионе в хорошем состоянии

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали об итогах проверки состояния озимых зерновых культур. В ведомстве отметили, что большая часть культур в хорошем состоянии.

«По оперативной сводке, в Подмосковье состояние 85% озимых зерновых культур и 84% озимого рапса оценивается как хорошее, 15% и 16% соответственно — как удовлетворительное», — рассказал руководитель министерства Сергей Двойных.

Если в регионе начнутся заморозки, то планируется осуществить пересев, добавил министр.

Под урожай текущего года в области зерновые были посеяны на площади почти 82 тыс. га, рапс — на 18,4 тыс. га.

Общая посевная площадь превысит 566 тыс. га, что на 7% больше, чем в 2024-м. Озимыми культурами засеяно 102 тыс. га. Начало посевных работ ожидается на 7-14 дней раньше обычного.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность реализации в Подмосковье агропромышленных проектов.