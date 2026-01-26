Минсельхозпрод Подмосковья: погодные условия не опасны для будущего урожая

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о состоянии посевов озимых культур в условиях похолодания. В ведомстве отметили, что обильный снежный покров защитит урожай от морозов.

В регионе озимыми культурами засеяли почти 98 тыс. га. Растения уже сформировали устойчивую корневую систему и перешли в состояние зимнего покоя до наступления сильных холодов.

Текущие погодные условия не опасны для будущего урожая, отметили в министерстве. Снежный покров на полях обеспечивает надежную теплоизоляцию и защищает почву от глубокого промерзания.

Помимо этого, снег является запасом влаги на весенний период. Постепенное таяние снега обеспечит глубокие слои почвы достаточной влажностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере АПК.