Минсоцразвития Подмосковья: в программе «Активное долголетие» участвует каждый пятый пенсионер региона

В Министерстве социального развития Московской области рассказали, что общее число участников проекта «Активное долголетие» в регионе превысило 400 тыс. человек. В программе участвует каждый пятый пенсионер Подмосковья.

В общей сложности в области проживают более 2,1 млн пенсионеров. Стать участниками проекта могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины старше 55 лет. Клубы программы открыты во всех округах. В 64 из них работают специалисты соцзащиты.

Для участников программы доступно более 30 направлений активности, а также экскурсии и туристические маршруты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке пожилых людей и инвалидов в Московской области.