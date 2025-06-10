Минтранс Подмосковья: 28 новых тротуаров строят вдоль региональных дорог
Почти 80 новых тротуаров построят в Подмосковье к осени по нацпроекту
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье в рамках нацпроекта активно строятся новые тротуары вдоль региональных дорог. Сейчас работы ведутся на 28 объектах, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общая протяженность 28 тротуаров составит более 21 км. Их строят в 11 округах. С вводом объектов будет обеспечен безопасный путь к жилым домам и социальным учреждениям.
К примеру, строится тротуар протяженностью около 360 м в деревне Сослово в Одинцово. Также возводят тротуар длиной свыше 2 км на подъезде к деревне Лечищево в Истре.
Кроме того, работы ведутся в Богородском округе, Пушкино, Балашихе, Павловском Посаде, Раменском.
В общей сложности к осени по нацпроекту в регионе планируется обустроить 79 новых тротуаров. Протяженность объектов составит около 60 км.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют 1,5 тыс. дорог.