Минтранс Подмосковья: 28 новых тротуаров строят вдоль региональных дорог

В Подмосковье в рамках нацпроекта активно строятся новые тротуары вдоль региональных дорог. Сейчас работы ведутся на 28 объектах, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность 28 тротуаров составит более 21 км. Их строят в 11 округах. С вводом объектов будет обеспечен безопасный путь к жилым домам и социальным учреждениям.

К примеру, строится тротуар протяженностью около 360 м в деревне Сослово в Одинцово. Также возводят тротуар длиной свыше 2 км на подъезде к деревне Лечищево в Истре.

Кроме того, работы ведутся в Богородском округе, Пушкино, Балашихе, Павловском Посаде, Раменском.

В общей сложности к осени по нацпроекту в регионе планируется обустроить 79 новых тротуаров. Протяженность объектов составит около 60 км.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют 1,5 тыс. дорог.