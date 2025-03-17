Минтранс Подмосковья: дорожные знаки отремонтировали в 10 округах

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ремонте дорожных знаков. За неделю такие работы провели в 10 округах.

Так, были отремонтированы знаки в Пущино, Коломне, Зарайске, Жуковском, Раменском, Подольске, Дмитрове, Домодедово, Одинцово, Пушкино — всего на 12 региональных дорогах.

В области в рамках еженедельного мониторинга выявляют дорожные знаки, которые выцвели или повреждены, а также участки, где такие объекты отсутствуют.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством области и главами муниципалитетов работу общественного транспорта в регионе.