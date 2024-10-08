Автовладельцам в Подмосковье рассказали о правилах безопасного вождения в туман

С наступлением похолодания в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали автовладельцам, как безопасно ездить в условиях тумана.

В ведомстве рекомендовали по возможности отложить поездку, если на улице туман. Если такой возможности нет, следует помнить, что в туман из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а их скорость меньше, чем в действительности.

Перед поездкой обязательно нужно проверить, работают ли фары. Если видимость на дороге ниже ста метров, следует использовать противотуманные фары. Дальний свет лучше не использовать: он будет отражаться на автомобиль, и видимость станет хуже.

Ехать нужно на минимальной скорости, соблюдая увеличенную дистанцию — в два раза больше, чем в ясную погоду. Опасно совершать обгоны и резкие маневры.

В случае необходимости остановки сделать это нужно на парковке, АЗС или площадке отдыха, а не на обочине. При этом нужно оставить работающими габаритные огни и включить аварийку.