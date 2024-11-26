Минтранс Подмосковья: почти двести единиц снегоуборочной техники подготовили к зиме на МЖД

Более 160 единиц различной снегоуборочной и снегоочистительной техники подготовили к работе в зимний период в парке путевых машин МЖД, их будут использовать для очистки железнодорожной инфраструктуры от снега и наледи. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

В сообщении уточнили, что на МЦК и МЦД будут использоваться современные самоходные снегоуборочные машины, которые работают без локомотива. Они смогут очищать от снега даже «узкие» места. Кроме того, в период эксплуатации техники будут работать мобильные сервисные группы с необходимым аварийно-восстановительным оборудованием для оперативного ремонта на линиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.