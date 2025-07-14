Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов к осторожности в непогоду

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе 15 и 16 июля.

По прогнозу, на столичный регион обрушится ливень с грозой, а ветер усилится до 20 м/с.

Автомобилистам напомнили о важности соблюдения ПДД и осторожности в подобных условиях. Также жителей призвали не садиться на мотоциклы, велосипеды и самокаты. Пешеходам рекомендовали при пересечении проезжей части не закрывать обзор зонтами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют на 30% больше дорог, чем годом ранее.