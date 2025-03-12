Минтранс Подмосковья: ремонт светофоров провели в девяти округах
В Подмосковье отремонтировали светофоры в девяти округах
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ремонте светофоров. За неделю работы провели в девяти округах.
Так, были приведены в порядок светофорные объекты в Дмитрове, Ступино, Щелково, Балашихе, Люберцах, Мытищах, Чехове, Истре, Солнечногорске.
К примеру, в Дмитрове отремонтировали дорожный светофор на Московской улице, в Люберцах — аналогичный объект на улице Энергетиков в Дзержинском, в Истре — неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора на 1-ой Волоколамской улице в Дедовске.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке объектов дорожной сети к весне и лету.