Минтранс Подмосковья: ремонт светофоров провели в девяти округах

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ремонте светофоров. За неделю работы провели в девяти округах.

Так, были приведены в порядок светофорные объекты в Дмитрове, Ступино, Щелково, Балашихе, Люберцах, Мытищах, Чехове, Истре, Солнечногорске.

К примеру, в Дмитрове отремонтировали дорожный светофор на Московской улице, в Люберцах — аналогичный объект на улице Энергетиков в Дзержинском, в Истре — неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора на 1-ой Волоколамской улице в Дедовске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке объектов дорожной сети к весне и лету.