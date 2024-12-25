Минтранс Подмосковья: скоростные поезда «Иван Паристый» перевезли порядка 7 млн пассажиров

С момента начала курсирования скоростных двухэтажных поездов «Иван Паристый» в 2019 году на них перевезли порядка 7 млн пассажиров, более 1,3 млн из них — за 11 месяцев 2024 года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Поезда сформировали из 11 двухэтажных вагонов, они курсируют между Москвой и Брянском каждый день. Время в пути занимает около четырех часов. В вагонах есть системы контроля безопасности и связи, автоматизированная система контроля посадки пассажиров, системы поддержания микроклимата. Кроме того, в них есть библиотека юного путешественника и доступен мультимедийный портал «Попутчик».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.