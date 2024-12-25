Минтранс Подмосковья: вокзалы и станции МЦК и МЦД украсили к Новому году

Вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили к Новому году, железнодорожники развесили гирлянды, еловые ветви, игрушки, а также установили елки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Так, например, на Киевском вокзале появились елка и светящиеся фигуры оленей, на Савеловском вокзале — вывеска «С Новым годом». У Белорусского вокзала обустроили фотозону в виде игрушечного паровозика. На станциях МЦД Опалиха, Славянский бульвар и Площадь трех вокзалов появились новогодние ели с подарками, фигуры оленей и часы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.