Минздрав Московской области: В Подмосковье ждут доноров с I группой крови

«Приглашаем доноров с I группой крови. II, а также III и IV отрицательные группы также нуждаются в пополнении запасов. Ваша кровь — уникальный ресурс, который невозможно воссоздать, и именно ваша готовность уделить полчаса своего времени могут стать решающими в борьбе за жизнь!» — отмечает исполняющий обязанности заведующего экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Надежда Лукьянченко.

Москва, ул. Металлургов, 37А принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. ОСП в Подольске (ул. Кирова, д. 9) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5) ведут прием доноров с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00, ОСП в Щелково (ул. Новая Фабрика, д. 8) и Воскресенске (Больничный проезд, д. 5) работают с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00. ОСП в Наро-Фоминске (ул. Школьная, д. 1) работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. ОСП в Ногинске по адресу ул. Октябрьская, д. 85д работает в понедельник, среду и пятницу с 8:00 до 13:00. Внимание: ОСП в Люберцах (Октябрьский пр-т, д. 64) начинает свою работу с 6 октября по вторникам и четвергам с 8:00 до 13:00. ОСП в Сергиеве Посаде (Новоугличское ш., д. 62а) начнет работу 7 октября по понедельникам, вторникам, средам с 9:00 до 12:00. ОСП в Серпухове (ул. Комсомольская,4, помещение 2) будет работать с 12 октября по понедельникам и средам с 9:00 до 12:00.

Сдавайте кровь на выездных донорских акциях в Подмосковье. Время проведения с 9:00 до 12:00. 12 октября — г. Чехов, ДК «Дружба», ул. Чехова, д. 45. Без предварительной записи. 12 октября — г. Коломна, МБУ «Конькобежный центр «Коломна», ул. Набережная р. Коломенки, д. 7. Запись на сайте откроется 8 октября в 12:00. Чат VK для доноров Коломны.

Чтобы стать донором, необходимо быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний к донации. С собой нужно взять оригинал паспорта, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте, в любом субъекте РФ). Доноры получат денежную компенсацию на питание ₽1106, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.