Минздрав Подмосковья: информация о смерти женщины из-за вируса Коксаки пока не подтверждена

Сообщения о том, что женщина в Подольске умерла из-за вируса Коксаки, преждевременны, передает АГН «Москва» со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

Информация о том, что умерла беременная женщина в возрасте 44 лет, появилась ранее в соцсетях. Отмечалось, что причиной смерти могло стать заражение вирусом Коксаки.

В Минздраве региона заявили, что подобные сообщения преждевременны и требуют проведения дополнительных исследований.