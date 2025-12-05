Мянсур Якубов: в Подмосковье разработана целая система привлечения добровольных пожарных к борьбе с огнем

«В Московской области разработана целая система привлечения добровольных пожарных к борьбе с огнем. В Главном управлении МЧС России по Московской области существует реестр добровольцев. Чтобы в него попасть, необходимо пройти медицинскую комиссию, обучиться или уже иметь профильное образование, и заключить договор с Всероссийским добровольным пожарным обществом», - рассказал он.

Сейчас в регионе в состав областной противопожарно-спасательной службы входят более 1,6 тыс. добровольцев. Они дежурят на 72 постах и в 11 пожарно-спасательных частях. Согласно закону, этим людям нельзя работать на высоте, в задымленной зоне и в зоне воздействия поражающих факторов пожара. Однако, они помогают профессионалам разворачивать рукавные линии, работают ствольщиками и оказывают первую помощь пострадавшим. Ежегодно они участвуют в ликвидации более 1,5 тыс. возгораний.

Якубов также отметил, что в рядах специалистов ГКУ МО «Мособлпожспас» много тех, кто занимается волонтерской деятельностью в свободное от работы время.

«Выражаю всем, кто не жалеет сил и времени на поддержку нуждающихся, глубокую признательность и уважение. Вы всегда будете примером гуманизма и бескорыстия, а ваши благие дела — подтверждением истинного предназначения человека на земле», - сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил волонтеров с региональным Днем добровольца.