Мясную ферму создадут под Наро-Фоминском

В Наро-Фоминском округе реализуют инвестпроект по созданию мясной фермы на 700 голов с содержанием крупного рогатого скота пород «Ангус» и «Герефорд», в конце ноября Правительство Московской области и ООО «Русский буйвол» подписали соглашение о предоставлении в аренду без проведения торгов 12 земельных участков для этой цели. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.