Мясную ферму создадут под Наро-Фоминском
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В Наро-Фоминском округе реализуют инвестпроект по созданию мясной фермы на 700 голов с содержанием крупного рогатого скота пород «Ангус» и «Герефорд», в конце ноября Правительство Московской области и ООО «Русский буйвол» подписали соглашение о предоставлении в аренду без проведения торгов 12 земельных участков для этой цели. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве уточнили, что площадь земельных участков в сумке превысит тысячу гектаров. Здесь также возведут модульный цех первичной переработки мяса. На предприятии будут производить парное мясо, субпродукты и полуфабрикаты. В проект вложат 518 миллионов рублей, его реализация позволит создать 30 рабочих мест. Завершить работы планируют во втором квартале 2027 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.