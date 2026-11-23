В Московской области до конца 2026 года мобильные пункты приема отработавшей электроники посетят еще 16 муниципальных образований, акция направлена на то, чтобы обеспечить правильную переработку техники и не допустить попадания потенциально опасных компонентов в окружающую среду. Организатором проекта выступает Фонд рационального природопользования, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

С сентября специальные пункты уже побывали в 42 округах региона. За это время жители, сотрудники государственных и муниципальных учреждений передали на утилизацию свыше 40 тонн электронного оборудования. К участию присоединились более 80 организаций, а также областные министерства.

В ноябре пункты приема будут работать в Истре, Восходе, Красногорске, Солнечногорске и Клину. В декабре сдать ненужную технику можно будет в Химках, Талдомском, Дубне, Долгопрудном, Лобне, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Красноармейске, Мытищах, Пушкинском и Королеве. Подробный календарь работы пунктов опубликован на сайте Фонда рационального природопользования.

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