В ноябре 2026 года природа в национальном парке «Лосиный Остров» и городском округе Мытищи словно решила переписать привычный сезонный сценарий. Из‑за нетипично теплой и переменчивой погоды растения, которым уже полагалось уйти в зимнюю паузу, неожиданно «ожили» и начали цвести, создавая эффект ботанической загадки, сообщил REGIONS.

Ярким примером стал сбой у люцерны серповидной: обычно она завершает цветение еще в сентябре, но в Мытищинском лесопарке «Лосиного Острова» снова появились ее характерные желтые цветки, похожие на мотыльков.

«Свои бобы с горошками он уже не успеет вырастить, зима не даст. Зато напоследок радует нас яркими желтыми „мотыльками“ цветов. Природа умеет удивлять даже в конце ноября», — сообщили в нацпарке.

Рядом на фоне бурой осенней листвы заметны свежие зеленые листья крапивы двудомной — она держится даже под первыми снежинками. Специалисты объясняют такую стойкость биологическими особенностями: глубокая корневая система и особые белки в клетках работают как природный «антифриз» и защищают хлорофилл от разрушения при морозах до −10 °C.

«Зеленая даже под снегом: крапива двудомная бросает вызов зиме в „Лосином Острове“. Растение фотосинтезирует и цветет до самой поздней осени. Удивительная стойкость», — сообщили в заповеднике.

Аномалия затронула и древесные породы. На ветвях осины (ее еще называют тополем дрожащим) в парке стали набухать и раскрываться почки — такой эффект дает продолжительная плюсовая температура ноября. Однако биологи предупреждают: если придут настоящие заморозки, эти ранние зачатки почти наверняка погибнут.

Необычные метаморфозы наблюдают не только в нацпарке, но и на дачных участках. Так, у жительницы Мытищ Ксении Боржанской неожиданно расцвела спирея вангутта: на поникающих побегах появились не только новые листочки, но и белые цветки. Для этого кустарника типичное время буйного цветения — май и июнь, поэтому ноябрьский всплеск выглядит особенно неожиданно.

«Уже становится ясно, что предстоящей весной пышного цветения от него ожидать не стоит. Растение тратит силы на этот аномальный ноябрьский всплеск», — говорит Ксения Боржанская.

При этом экологи подчеркивают: даже такие аномалии не лишают ноябрь особой красоты. В нацпарке по‑прежнему приятно гулять по оборудованным экологическим тропам: межсезонье дарит возможность наблюдать, как природа готовится к зиме — пусть и делает это по собственному, нестандартному графику.

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