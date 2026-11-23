Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию в Молодежном центре подмосковной Электростали, ее участниками стали более 120 человек, всего было заготовлено почти 50 л крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, местный житель Дмитрий Сугоняко сдал кровь уже в 53-й раз. Впервые он стал донором в 2013 году, в этот раз мужчина пришел вместе с другом за компанию.

«Понял, что это нужное дело, ведь кровь нужна всегда. Поэтому стал приходить на акции регулярно. Всем, кто сомневается, хочу сказать, что волноваться не стоит. Надо попробовать, и вы поймете, что помогать людям несложно», — сказал Дмитрий.

Студентка первого курса магистратуры по направлению «Техносферная безопасность» Арина Алтунина сдала кровь впервые. Также участником акции стали начальник отдела кадров Центральной психиатрической больницы ФМБА России Екатерина Уваева и дознаватель отдела дознания МВД России по Городскому округу Электросталь Инна Козырева. Следующая акцию планируют провести в Электростали 15 декабря. Она состоится с 9:00 до 12:00.

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