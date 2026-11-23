Подмосковные спортсмены Анастасия Семенова и Даниил Алдошкин завоевали золотые медали в командных гонках на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который прошел с 20 по 22 ноября в Обихиро (Япония). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, команда в составе Анастасии Семеновой (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна), Ксении Коржовой и Ирины Сальниковой одержала победу в женской командной гонке. На втором месте оказалась команда Нидерландов, на третьем - сборная Китая.

В мужской командной гонке Даниил Алдошкин (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) в составе тройки с Сергеем Трофимовым и Даниилом Найденышевым стал лучшим и установил новый рекорд катка. Призерами стали команды Италии и Польши. Отметим, что российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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