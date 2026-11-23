Специалисты Мосавтодора продолжают совершенствовать организацию дорожного движения на региональных дорогах Московской области, они увеличили время работы левоповоротной секции светофора в городском округе Домодедово, а также установили камеры и настроили адаптивное управление на двух светофорных объектах в Долгопрудном. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в городском округе Домодедово на пересечении Каширского шоссе и улицы Мельникова на 10 секунд увеличили время работы левоповоротной секции светофора со стороны области. Это позволит предоставить автомобилистам больше времени для выполнения поворота, повысить удобство проезда перекрестка и улучшить условия движения транспорта.

В городе Долгопрудный специалисты установили камеры и настроили адаптивный режим работы двух светофоров. Изменения затронули пересечение Московской улицы и улицы Набережной, а также перекресток Лихачевского шоссе и Лихачевского проезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.