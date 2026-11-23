Бывший инженер аэрокосмической отрасли Марк Дэвидсон заявил, что события на Ближнем Востоке могут соответствовать его трактовке библейских пророчеств о приближении конца света, пишет Daily Mail. «Мы стоим на краю чего-то страшного», — утверждает автор, который изложил свою теорию еще в книге 2014 года.

Дэвидсон связывает современную ситуацию вокруг Ирана и перебои с судоходством через Ормузский пролив со вторым из четырех предполагаемых признаков. Само судоходство через пролив действительно остается нарушенным после начавшегося 28 февраля конфликта, однако связь этих событий с пророчествами является исключительно трактовкой Дэвидсона.

Первым признаком он считает смену власти в Ираке после свержения Саддама Хусейна. Следующим этапом, по его версии, может стать расширение конфликта с участием Ирана, которое приведет к росту цен на нефть и новым войнам в регионе.

Третий этап Дэвидсон связывает с масштабной нехваткой продовольствия, а четвертый — с появлением потусторонних сил. Все четыре события он выводит из собственной трактовки Книги пророка Даниила и Откровения Иоанна Богослова.

Автор считает, что следующий этап может начаться уже зимой, однако никаких доказательств такого прогноза нет.

Современные политические и военные события сами по себе не подтверждают библейские пророчества. Теория Дэвидсона представляет собой религиозную интерпретацию происходящего, а не научный прогноз.