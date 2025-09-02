Многодетные семьи Подмосковья воспользовались комплексной онлайн-услугой более 20 тыс. раз

С начала 2025 года комплексной услугой «Многодетная семья» в Подмосковье воспользовались более 20 тыс. раз, в рамках нее на региональном портале госуслуг по одному заявлению можно получить пять услуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на главной странице портала в разделе «Комплексные услуги», она доступна для семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23 лет — при очном обучении). Там они могут получить льготный статус многодетной семьи, выплату на школьную форму, компенсацию оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, услуга позволяет оформить социальную карту жителя Московской области, семьям с ребенком-инвалидом — выплату на питание и школьную форму. Для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.